مؤذن "الأقصى" يطالب الشرطة الإسرائيلية بالتوقف عن إلقاء القنابل على المصلين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويسمع من مقطع فيديو بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية مؤذن الأقصى وهو يتوجه بطلبه إلى الشرطة عبر مكبرات الصوت.

كما ناشد الشبان الفلسطينيين "الهدوء والسكينة" بعد إصابة العشرات منهم في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في ظل تزايد التوترات بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة وبين الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى لإجبار المواطنين على الخروج منه، وأخلته وسط مواجهات عنيفة تدور في المكان، أدت إلى إصابة أكثر من 53 فلسطينيا تركزت إصاباتهم في الرأس والعيون، نقل 23 منهم إلى المستشفى، وجرى اعتقال آخرين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

واندلعت المواجهات، عقب إفطار جماعي نظمه داخل المسجد الأقصى متضامنون مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المهددين بالطرد من منازلهم لصالح جمعيات استيطانية.

وكانت محاكم إسرائيلية قد أصدرت قرارات إخلاء لمنازل في الحي شيدها فلسطينيون عام 1956، انطلاقا من مزاعم جمعيات استيطانية إسرائيلية بأن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948.

وأمس الخميس أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار قرار نهائي بشأن إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي إلى يوم الإثنين المقبل.