مقتل 4 جنود سوريين في هجوم لمسلحي "النصرة" جنوب إدلب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" بأن "مسلحي تنظيم "لواء أبو بكر الصديق" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، وهي الواجهة الحالية لـ "تنظيم النصرة"، شنوا هجوما مباغتا على أحد مواقع الجيش السوري في بلدة (الملاجة) جنوب إدلب".

وكشف المصدر أن "الهجوم بدأ من خلال عملية تسلل باتجاه أحد مواقع الجيش من محيط الطريق الدولي الرابع (M4) على اتجاه محو (جبل الزاوية) بريف إدلب الجنوبي.

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وأضاف المصدر: "بعد رصد الهجوم في لحظة حرجة من قبل وحدات الإستطلاع، انتقل المشهد على الفور إلى اشتباكات عنيفة تزامنا مع رميات صاروخية ومدفعية للجيش السوري باتجاه خطوط الإمداد الخلفية للمجموعات المسلحة المهاجمة".

وأكد المصدر أن "تعزيزات عسكرية من وحدات الجيش السوري وصلت إلى منطقة الاشتباك، حيث تم السيطرة على الموقف وإحباط محاولة الهجوم دون أي تغير بخارطة السيطرة".

وتابع المصدر: "أسفر الهجوم عن ارتقاء 4 جنود وإصابة آخرين، في الوقت الذي سجل مقتل وإصابة أكثر من 30 مسلحا من المهاجمين".