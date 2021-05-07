"أنا عيني ليك واللي إنت عاوزه هنعملهولك"... السيسي يقطع وعدا لمواطن مصري بكى عند رؤيته

دبي - محمود عبدالرازق - ووجه السيسي حديثه للمواطن، الذي كان يبكي، قائلا: "أنا عيني لك ولكل مصري، لا تبكي أبدا واللي أنت عاوزه هنعملهولك".

وتابع للمواطن: "والله هياخدوا بياناتك حالا، ولو ماعملوش حاجة هتبقى مشكلة كبيرة".

بعدها وجه الرئيس المصري حديثه للمواطنين المتواجدين أثناء جولته التفقدية، والذين طالبوه بتخفيف الحظر قائلا: "لماذا لا ترتدون كمامات"، ثم هنأهم بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر.

واستهل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جولته التفقدية اليوم الجمعة من منطقة محطة عدلي منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتشمل محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة 65 فدانا.

وبحسب بيان صادر عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الجولة التفقدية المسئولين في عدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.