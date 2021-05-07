شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن القبض على 5 إرهابيين فى ثلاث محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين فى ثلاث محافظات.

وقال رسول - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولليوم الثانى على التوالى تواصل تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب واجباتها النوعية التى تفكك خلايا عصابات داعش الإرهابية، حيث باشر أبطالنا بالواجب الأول فى منطقة الطارمية شمالى العاصمة بغداد حيث ألقى القبض على الإرهابى (خ.ن) والذى يعد من الأهداف الهامة المطلوبة لجهاز مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى "تنفيذ واجب نوعى آخر فى منطقة الكرمة شمال شرقى مدينة الفلوجة أسفر عن إلقاء القبض على عنصرين من بقايا عصابات داعش التكفيرية".

وتابع "لينتقل أبطالنا بعدها لمحافظة كركوك حيث تم إلقاء القبض على عنصر إرهابى فى أحد الأحياء السكنية".

وأضاف رسول "ليختتم أبطالنا سلسلة واجباتهم بالقبض على أحد الإرهابيين الدواعش فى جانب الكرخ غربى العاصمة بغداد. ليصل عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى ( ٥ ) إرهابيين".

ولفت إلى أن "عمليات إلقاء القبض على العناصر الفارة والمتخفية توفر لنا بيئة معلوماتية متينة للعثور على باقى أفراد عصابات داعـش الإرهابية، وتمنع المخططات التى تستهدف أمن المواطنين".