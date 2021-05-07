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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الطائف، عن ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
ونشرت إدارة المرور صوراً للمركبة التي تم حجزها، مشيرة إلى أنه سوف يتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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