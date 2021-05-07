شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للتعامل مع حالات التسمم عند تسرّب الغاز في المنزل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، شرحاً مبسطاً لكيفية التعامل مع حالات التسمم عند تسرّب الغاز في المنزل.
وتمثلت طريقة التعامل مع مثل هذه الحالات في أربع خطوات، أولها التأكد من أن المكان آمن لتأمين السلامة الشخصية، ثم إغلاق مفاتيح تسريب الغاز في حال معرفة مصدره.
وأكدت الهيئة على ضرورة فتح الشبابيك المغلقة لتساعد على تهوية المكان، مع الاهتمام بنقل المصاب إلى مكان جيد التهوية.
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