شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الصينية في المملكة توضح معلومات مهمة بشأن الصاروخ الخارج عن السيطرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت السفارة الصينية بالمملكة، اليوم الجمعة، بعض المعلومات عن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة كما يطلق عليه البعض، مبينة أن الشائعات عادت مرة أخرى مثلما حدث من بعض وسائل الإعلام العام الماضي، وهي غير صحيحة.
وأوضحت السفارة أن الخبراء يقولون إنه بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد قوته وهو يدور خارج الغلاف الجوي، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا توجد فكرة “التحكم” في حطام الصاروخ.
وأضافت أن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية، وأن الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين تقوم بإبطال الفعالية التفجيرية للصاروخ في المرحلة الأخيرة، كما يمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل عملية الإبطال.
وأشارت إلى أنه منذ إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم يحدث أن ضـرب أي حطام صاروخ أو خردة فضائية البشر، من خلال الدوران حول الأرض، وذلك لأكثر من 60 عامًا، مؤكدة أن الصاروخ الصيني مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن آمنة على الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الصينية في المملكة توضح معلومات مهمة بشأن الصاروخ الخارج عن السيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.