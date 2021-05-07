شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الصينية في المملكة توضح معلومات مهمة بشأن الصاروخ الخارج عن السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت السفارة الصينية بالمملكة، اليوم الجمعة، بعض المعلومات عن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة كما يطلق عليه البعض، مبينة أن الشائعات عادت مرة أخرى مثلما حدث من بعض وسائل الإعلام العام الماضي، وهي غير صحيحة.

وأوضحت السفارة أن الخبراء يقولون إنه بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد قوته وهو يدور خارج الغلاف الجوي، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا توجد فكرة “التحكم” في حطام الصاروخ.

وأضافت أن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية، وأن الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين تقوم بإبطال الفعالية التفجيرية للصاروخ في المرحلة الأخيرة، كما يمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل عملية الإبطال.

وأشارت إلى أنه منذ إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم يحدث أن ضـرب أي حطام صاروخ أو خردة فضائية البشر، من خلال الدوران حول الأرض، وذلك لأكثر من 60 عامًا، مؤكدة أن الصاروخ الصيني مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن آمنة على الأرض.