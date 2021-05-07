شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: حالة مطرية على معظم مناطق المملكة بدءاً من الاثنين وحتى أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية يومي السبت والأحد على مرتفعات مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تبدأ من يوم الاثنين القادم – بمشيئة الله- وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك حالة مطرية تشمل مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية ومن ثم القصيم والرياض.