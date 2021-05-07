"أنصار الله" تتهم التحالف بتنفيذ قصف جوي أوقع 10 قتلى وجرحى في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله" بصنعاء، أن "طيران التحالف استهدف بغارة تجمعاً في قرية السحاري كان يستعد لإحياء يوم القدس العالمي في مديرية مَجْزِر (شمال غربي مأرب)".

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وأضافت أن "الغارة أسفرت عن مقتل 7 مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين في حصيلة أولية".

واعتبرت "أنصار الله" أن "الاستهداف يؤكد صهيونية النظام السعودي وقلقه من التحرك الشعبي للتضامن مع القدس وقضايا الأمة".

في السياق، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله" بأن التحالف العربي شن 10 غارات على مديرية صِرواح غربي مأرب، ونفذ غارتين على مديرية مَجْزِر شمال غربي المحافظة ذاتها.

ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد محافظة مأرب معارك محتدمة بين الجيش اليمني و "أنصار الله"، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.