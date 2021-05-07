خامنئي يوجه رسالة إلى الدول العربية المطبعة مع إسرائيل ويصف الأخيرة بـ"معسكر الإرهاب"

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال خامنئي في كلمة متلفزة، بمناسبة "يوم القدس العالمي": "الجهود المتواصلة التي بذلها الكيان الصهيوني (يقصد إسرائيل)، بمساعدة الولايات المتحدة، للتطبيع مع بعض البلدان العربية؛ هي مؤشر على ضعف هذا الكيان".

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وأضاف: "الحكومات الضعيفة (يقصد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل)، لن تنتفع من العلاقات مع هذا العدو؛ وسوف يعيث فسادا في أرضهم وأموالهم وأمنهم".

واعتبر المرشد الأعلى في إيران، أن مساعي التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل، "سوف تفشل".

وأكد خامنئي أن "أحداث فلسطين"، لا تزال تشكل الموضوع الأهم للأمة الإسلامية، معتبرا إسرائيل "ليست دولة بل معسكرا للإرهاب ضد الفلسطينيين"؛ على حد قوله.

طبعت الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، في سبتمبر/ أيلول الماضي؛ وقرر المغرب استئناف عمل ممثلية بلاده (مكتب الاتصال) في تل أبيب، ومكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

وأعلنت الحكومة السودانية، في نيسان/أبريل الماضي، إلغاء قانون "مقاطعة إسرائيل"؛ وجاء ذلك بعد زيارة لوزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى الخرطوم، وبدء تطبيع العلاقات.