الأمير محمد بن سلمان يتبرع بـ 100 مليون ريال

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت وكالة الأنباء السعودية في تغريدات لها على تويتر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه بصرف 100 مليون ريال من نفقته الخاصة، وفق مسارين: "الأول لدعم 29 جمعية خيرية بمبلغ 87 مليون ريال تُصرف خلال أيام، والثاني لسداد ديون أكثر من 150 سجينًا معسرًا، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن هذا الدعم يأتي تحت مظلة "برنامج سند محمد بن سلمان"، وقد خُصص للجمعيات الخيرية: النسائية، وذوي الإعاقة، ورعاية مرضى السرطان، ورعاية الأرامل والمطلقات، ورعاية الأيتام، ومتلازمة داون، والخدمات الصحية، ورعاية كبار السن.

وبحسب تغريدات الوكالة، الإفراج عن السجناء يشمل سداد ديون أكثر من 150 سجيناً معسراً، وهم سجناء الحق الخاص، وفق ضوابط محددة، منها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد استُغل في أمور غير مشروعة، وألا يكون متورطاً في قضايا جنائية.