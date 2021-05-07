توقيف وزير المالية القطري على خلفية شبهات فساد

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الدوحة: أوقفت السلطات القطرية الخميس وزير المالية علي شريف العمادي على خلفية الاشتباه بتورطه بقضايا فساد وسوء استغلال سلطته، في خطوة نادرة ضد مسؤول رفيع المستوى في الدولة الخليجية الثرية.

ولم يسبق أن حدثت اعتقالات بحق مسؤولين كبار في قضايا فساد في قطر، وأوضحت مصادر رسمية أنّ العمادي هو الشخصية الأبرز التي تواجه مثل هذه المزاعم في ظل حكم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية "قنا" إنّ النائب العام "أمر بالقبض" على وزير المالية (للتحقيق معه) بشأن ما ورد" في تقارير متعلقة بجرائم الخدمة المدنية التي تنطوي على "الإضرار بالمال العام، وإساءة استخدام الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة".

وشغل العمادي منصب وزير المالية منذ عام 2013. وهو يتولى كذلك رئاسة المجلس التنفيذي للناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، ورئاسة مجلس إدارة مصرف قطر الوطني.

وقال دبلوماسي مقيم في قطر لوكالة فرانس برس إنّ "الاعتقال كان غير متوقع"، مضيفا "من الجيد دائما أن نرى الحكومات تتمسك بقوانينها وتقمع الفساد وإساءة استخدام السلطة".

وذكر دبلوماسي آخر مقيم في الدوحة "هذا يظهر أن قطر تأخذ الفساد على محمل الجد (...) ويساعد في بناء صورة للالتزام بسيادة القانون".

وقطر الغنية بالغاز من أصغر الدول العربية ويبلغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة معظمهم من الأجانب.