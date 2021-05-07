شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز: إصابة 10 مصلين بمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب نحو 10 مصلين خلال المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.





وأشار مراسل سكاى نيوز، إلى اندلاع مواجهات بين مصلين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإطلاق قنابل الصوت على المصلين.

واستشهد شابان فلسطينيان، وأصيب آخر بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرب معسكر سالم غرب جنين.