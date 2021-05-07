شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: رسالة الشيخ نواف لعاهل المغرب تناولت العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن رسالة أمير الكويت للعاهل المغربي تناولت العلاقات التاريخية بين البلدين. وأضاف وزير الخارجية الكويتي، خلال مؤتمر صحفى: "نسعى لعلاقات تشكل منعطفا إيجابيا في التواصل بين بلدينا".

وتابع: "نناقش الاستعدادات للجنة المغربية الكويتية المشتركة المقرر انعقادها هذا العام"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع المغرب لتعزيز التعاون في مواجهة وباء كورونا.

وأشار وزير الخارجية الكويتي، إلى أن المحادثات مع المغرب ستتناول القضايا العربية والإقليمية.