للوصول إلى إسبانيا.. مغربي يغامر بحياته عبر التسلل بأعجوبة إلى صندوق شاحنة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - يظهر الفيديو الشاب وهو متسلق بشاحنة في مدينة الناظور شمال شرقي المغرب، على الحدود مع مدينة "مليلية" التابعة لإسبانيا، حيث يوجد ميناء يتيح نقل الأشخاص والبضائع، مما يجعل من المدينة معبرا نحو القارة الأوروبية.

وبعد محاولات عديدة تمكن الشاب من الدخول إلى الشاحنة، فيما يبقى وصوله إلى الضفة الغربية من المتوسط، رهن نجاحه في تجاوز المراقبة الأمنية في المعبر الحدودي.

ولم تنجح كل الجهود المبذولة من طرف السلطات المغربية للحد من ظاهرة الهجرة السرية، التي تحصد أرواح عدد من الشباب، كان آخرهم رب أسرة بمدينة لفنيدق، قضى نحبه غرقًا نهاية أبريل الماضي، وهو يحاول الوصول إلى مدينة سبتة.