الأردن يعلن العودة التدريجية لفتح المدارس والجامعات

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "السوسنة" الأردنية قال البلبيسي :"هناك انخفاض مستمر في أعداد الاصابات ونسب الفحوصات الإيجابية، وعدد الوفيات، والحالات النشطة وكل المؤشرات تدل على وضع جيد ولكنه ليس مطمئنا وعلينا عدم التراخي والانتباه جيدا للوضع الوبائي والاستمرار بالالتزام".

وأضاف بقوله :"بدأت الحكومة بمنح اللقاح ضد فيروس كورونا للمعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات".

ولفت البلبيسي إلى أن الحكومة تخطط لتلقيح 3 مليون مواطن نهاية شهر حزيران/ يونيو و5 مليون حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر.

ولفت إلى أن نحو 1.2 مليون جرعة لقاح كورونا ستصل الأردن في شهر أيار، و1.4 مليون في شهر حزيران، و1.7 مليون في شهر تموز، وتم التعاقد على شراء نحو 11 مليون جرعة.

وبين أن الحكومة تتعامل مع الشركات والحكومات مباشرة لضمان سلامة اللقاحات الواردة للأردن.