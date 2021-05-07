العراق... تدمير مقر لـ"داعش" في كركوك بعد نشر صور لإفطار عناصر التنظيم في داخله

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لقيادة الشرطة، تمت العملية بمشاركة قوة من الجيش العراقي.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة "رووداو": "نفذت الشرطة الاتحادية عملية أمنية واسعة مسنودة بالجهد الاستخباري ومشاركة قوة من الجيش العراقي، لتفتيش منطقة "وادي الشاي" في قضاء داقوق بمحافظة كركوك".

وبحسب البيان، أسفرت العملية عن العثور على مضافتين، وعبوتين ناسفتين و"أفرشة منام"، ومواد أخرى، وأشار البيان إلى "تدمير المضافات وتفجير العبوات تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي للفرقة".

وتظهر صور العملية المرفقة بالبيان المضاف، الذي كان يأوي مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) فضلاَ عن مواد غذائية تركها عناصر التنظيم خلفهم.

وقالت وكالة "رووداو": إن المضاف الذي تم تدميره هو نفس المضاف الذي سبق أن نشر "داعش" صوراً لهم من داخله.

وفي 5 أيار الجاري، نشرت حسابات مقربة من "داعش" في تطبيق "تيليغرام" صور عدد من مسلحي "داعش" على مائدة الإفطار، مرفقاً بعبارة "الإفطار في كركوك".