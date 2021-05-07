شكرا لقرائتكم خبر عن 5763 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق و702 بالأردن و559 بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و33 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة وصل إلى 197 ألف حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

ومن فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 12 وفاة و559 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2148 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة - في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين - أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية: نابلس 2، طوباس 1، الخليل 2، وتم تسجيل 7 وفيات في قطاع غزة.

ومن العراق، سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، 5763 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و103 آلاف و950 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم تسجيل 6289 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 992 ألفا و423 حالة بنسبة شفاء 89.9%، مشيرة إلى تلقي 18 ألفا و588 شخصاً للقاح كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 15 ألفا و702 حالة.