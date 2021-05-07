شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن حجرا صحيا لمدة أسبوع.. ورئيس الحكومة: منظومة الصحة تنهار (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس حكومة تونس هشام المشيشي اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية في مقر رئاسة الحكومة، عن إقرار حجر صحي شامل بداية من الأحد المقبل وحتى إلى 16 مايو الجارى. وفق إذاعة موزاييك التونسية .

ودعا المشيشي المواطنين إلى الالتزام بهذا القرار وبعدم تبادل زيارات عيد الفطر، مؤكدا أن الوضع الصحي حرج ومشددا على ضرورة الوعي بخطورة هذا الوضع.

وأكد أن الوضع يلزم الجدية فتونس تواجه أكبر ازمة صحية فى تاريخها وإلا فإن المنظومة الصحية ستنهار ونتحمل جانبا من المسئولية ، مشيرا أن أزمة كورونا ليست أرقاما لأعداد الإصابات والوفيات والتحاليل فقط بل هي قصص معاناة.

وقال: ''عائلات تحطمت وأخرى اضمحلت وهناك عائلات يوجد كافة أفرادها بأقسام الإنعاش ويتساقطون أحيانا الواحد تلو الآخر'' .

ومن جهة أخرى أرسلت مصر مساعدات طبية إلى تونس لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذكر العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري أنه استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي في مختلف الأزمات والمحن أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة إلى الشعب التونسي.

وذكر أن تلك المساعدات تأتي تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.