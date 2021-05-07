غدا.. سلطنة عمان تبدأ فرض حظر تجول من الـ7 مساءً حتى الـ4 صباحًا

القاهرة - سامية سيد - تبدأ سلطنة عمان، غدا السبت، تطبيق قرارات اللجنة العمانية العُليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد التي تنص على الحد من الأنشطة التجارية وتحركات الأفراد والمركبات ونسبة الحضور بمواقع العمل.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، أن اللجنة قررت فرض حظر تجول على حركة الأفراد والمركبات من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا، ابتداءً من غد وحتى 15 مايو الجاري.



ووفقاً لوكالة الأنباء، سيبدأ كذلك تطبيق قرار اللجنة المُتعلق بحظر جميع الأنشطة التجاريّة طوال اليوم باستثناء محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويُسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.



وأضافت أنه من المقرر بعد غد الأحد البدء في قرار اللجنة العُليا الخاص بتعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل عن بُعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة حتى يوم الثلاثاء 11 مايو الجاري، وقد حثّت اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن بُعد وتقليص عدد الموظّفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل.



يُذكر أن اللجنة العُليا قررت أيضًا في اجتماعها الأخير عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية "الهبطات"، ومنع التجمعات بأنواعها كافة في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المُبارك، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المُعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.