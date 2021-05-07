العراق: عصابات داعش تحاول استغلال المناسبات للقيام بالأعمال الإرهابية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الجمعة، إعدادها خطة أمنية خاصة بعيد الفطر المبارك، مشيرة الى تغيير خططها وأساليبها بما يتناسب وحجم التهديد الإرهابى.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز)، "إن عصابات داعش الإرهابية تحاول استغلال المناسبات الدينية والوطنية من أجل القيام ببعض الأعمال الإرهابية وخصوصاً في فترة العيد".



وأضاف أن قيادة العمليات المشتركة، أعدت خطة خاصة تتضمن تغيير تكتيكاتها، وعقد اجتماعات متكررة، وتحديد الخروقات الأمنية، والعمل في مجالات مختلفة، إضافة إلى تغيير الخطط والقيام بإعدادات تتناسب وحجم التهديد، وحجم ما تقوم به القوات الأمنية من استطلاعات وأجهزة ومعدات وإدخال أساليب وأفكار وعمليات نوعية ضد عصابات داعش الإرهابية وضد كل من يحاول أن يعكر صفو الأمن في البلد .

وأشار إلى أن هذه الخطة ستطبق في كل المناسبات، فضلاً عن وجود إجراءات خاصة تتخذ خلال المناسبات سواء أكانت دينية أو وطنية، مؤكداً أن قيادة العمليات المشتركة تقوم بتجديد وتفعيل إجراءاتها وإمكانياتها وخططها، وتعد الخطط اللازمة والإمكانيات والقدرات للمحافظة على أبناء شعبنا.