المديفر يكشف تفاصيل لقائه بولي العهد السعودي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المديفر، خلال برنامجه الذي يقدمه عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن محمد بن سلمان يمتلك "ذاكرة حديدية" ويمتلك رؤية للوضع الراهن وأخرى مستقبلية.

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وأضاف: "أول مرة التقيت بسمو ولي العهد كان لقاء طويلا مع مجموعة من الإعلاميين وأتذكر حينها عندما عدت إلى البيت، قابلتني زوجتي وهي تسأل: كيف وجدت الأمير؟ فأجبتها بكلمتين: دائما مستعد".

وتابع: "كلما طرح عليه إعلامي سؤالا كان يجيب بإسهاب وباستحضار مدهش للأرقام وكأنه استعد لهذا الملف فقط وعندما يُسأل عن ملف آخر يجيب وبلغة الأرقام وكأنه استعد فقط لهذا الملف".

وأشار المديفر إلى أنه التقى ولي العهد السعودي 3 مرات على هامش اللقاء التلفزيوني الذي أجراه معه، في يوم اللقاء وقبله وبعده.

وتابع الإعلامي السعودي: "في كل قضية تخص البلد كان لديه تصوران، في شدة الوضوح، تصور للوضع الحالي بلغة الأرقام وتصور آخر واضح لأين سيذهب بهذه القضية ويعرف الواقع جدا ويعرف إلى أن يجب أن يصل".

وأوضح: "من ميزات الأمير أنه مستمع جيد ويمتلك ذاكرة حديدية، حقيقة، الحديث عن الأمير محمد بن سلمان يطول، مما لفت نظري قدرة الأمير على الإلهام، كل الذين يعملون مع الأمير أو في الدوائر القريبة منه ترى فيهم أثر الإلهام، يحبونه يؤمنون بمشروعه يعملون باحتراق من أجله، أثر الإلهام يشع من عيونهم".

يشار إلى أن المديفر هو المذيع السعودي الثالث الذي حاور ولي العهد السعودي، وكان ذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، وناقش معه قضايا عدة اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية.

وحاور ابن سلمان، قبل المديفر، الإعلامي تركي الدخيل والإعلامي داوود الشريان، بحسب صحيفة "إيلاف".

درس المديفر وعاش طفولته بالكامل في مدينة بريدة، وأكمل تعليمه في كلية الشريعة والقانون، وعمل في الإعلام منذ فترة طويلة، كما أنه بدأ مسيرته المهنية عبر الدراما والتمثيل والإخراج.

اشتهر المديفر بظهوره في أفلام ذات صبغة محافظة عبر قنوات دينية مثل "المجد"، وكان أول ظهور له عبر الشاشة في فيلم " اليتيم عماد"، قبل أن يتحول إلى مجال الكتابة والإعداد والإنتاج التلفزيوني.

اشتهر بطروحاته الجريئة في برامجه مثل "نبض الكلام" و"في الصميم" و"لقاء الجمعة"، كما سبق له استضافة أسماء ورموز نخبوية في مجالات مختلفة.