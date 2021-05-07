"أنصار الله" تنظم مسيرات حاشدة في صنعاء بمناسبة "يوم القدس العالمي"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وردد المشاركون في المسيرة، التي نُظمت تحت شعار "القدس أقرب"، هتافات أكدت تمسك الشعب اليمني بالقضية الفلسطينية ونصرتها، حتى استعادة الشعب الفلسطيني أراضيه، وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وقال بيان صادر عن منظمي المسيرة، وفقاً لما نقله تلفزيون الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، "القضية الفلسطينية قضية كل الأحرار في العالم، وموقف الشعب اليمني تجاهها نابع من هويته الإيمانية وأصالته؛ وهو مستمر على موقفه في مناصرة الفلسطينيين، والسعي لتحرير فلسطين والمقدسات والأراضي العربية المحتلة".

ودعا البيان، الشعوب العربية والإسلامية، إلى "التحرك القوي" لدعم جهاد الشعب الفلسطيني، ومقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية، "باعتبار ذلك سلاحا فاعلا ومؤثرا على الأعداء"، على حد تعبير البيان.

كما دعا القوى والفصائل الفلسطينية إلى المصالحة الوطنية، ووحدة الصف، وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة ما أسماه، "العدو الإسرائيلي".

وأدان البيان ما وصفه، بـ "هرولة بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع" مع إسرائيل، معتبراً ذلك "انضماما رسميا إلى صف الأعداء وخيانة علنية للأمة"، على حد وصفه.

ونشأ موكب الاحتفال بـ "يوم القدس العالمي"، لأول مرة في إيران، بعد نجاح الثورة الإسلامية بقيادة "آية الله" الخميني، عام 1979.