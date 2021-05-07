الصاروخ الصيني التائه يمر فوق مصر مساء اليوم في هذا التوقيت

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور مكرم إبراهيم، أن مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين فى كل مرة، إلا أنه من المتوقع أن يتواجد مرة أخرى فوق مصر مساء اليوم الجمعة لمدة 7 دقائق بين الساعة 10:33 مساء والساعة 10:40 مساء، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

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وتابع مكرم أن الصاروخ الصيني لن يمكن رصده بسهولة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نشرت القوات الجوية الأمريكية على موقع"سبيس تريك" توقعاتها بشأن الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو/أيار فوق تركمانستان.

ووفقا للجيش الأمريكي، سيدخل الصاروخ الغلاف الجوي يوم 9 مايو/أيار الجاري في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو، فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.

هذا وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أولى المراحل الثلاثة لمحطتها الفضائية، وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، ما يجعل من شبه المستحيل توقع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي، وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.

وقد يتفكك الصاروخ عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام فقط تسقط على الأرض، لكن إذا بقي الصاروخ كاملا فالاحتمال الأكبر هو أن يسقط في أحد المحيطات أو البحار.

ويزن الجسم الصاروخي 21 طنا، وطوله 100 قدم، بينما يبلغ عرضه 16 قدما.