فلسطينيون في الشيخ جراح بالقدس: إذا أخلونا من منازلنا ستندلع الحرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال فلسطينيون مهددون بالطرد من منازلهم بالشيخ جراح لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "إذا أخلونا من منازلنا ستندلع حرب".

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في سياق متصل، يشهد حي الشيخ جراح انتشار قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، وسط تزايد التوترات بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين.

وحضر إلى المكان عضوا الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي سامي أبو شحادة وأحمد الطيبي من "القائمة المشتركة" وهي تحالف يضم 3 أحزاب عربية.

ومساء أمس الخميس، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي عشرة ناشطين على الأقل في حي الشيخ جراح، واعتدت على المعتصمين، في محاولة لتفريق المتظاهرين بالقوة، وذلك وسط دعوات منظمات اليمين الإسرائيلي المتطرف لاقتحام الحي.

وأصيب عشرات من المعتصمين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية.

وأغلقت قوات الأمن الإسرائيلي مداخل حي الشيخ جراح بالقدس لمنع توافد المتضامنين مع السكان المهددين بالتهجير، فيما تواصلت استفزازات عضو الكنيست اليميني، إيتمار بن غفير عن حزب "الصهيونية الدينية"، وعناصر منظمة "لاهافا" اليهودية المتطرفة التي دعت أنصارها للاحتشاد في المكان.

وكانت محاكم إسرائيلية قد أصدرت قرارات إخلاء لمنازل في الحي شيدها فلسطينيون عام 1956، انطلاقا من مزاعم جمعيات استيطانية إسرائيلية بأن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948.

وأمس الخميس أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار قرار نهائي بشأن إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي إلى يوم الإثنين المقبل.