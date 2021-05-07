شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من وزارة الحج والعمرة بشأن موسم الحج لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، أن المملكة تحرص على تمكين جميع المسلمين حول العالم من أداء مناسك الحج وتضع سلامة الحجيج أولاً.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج، أنه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات رسمية بخصوص إقامة مناسك الحج لهذا العام 1442هـ، بحسب “العربية.نت”.

وكان نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، قد أكد في وقت سابق، أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج المملكة، وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَيْ “اعتمرنا” و”توكلنا”، وأن وزارة الحج والعمرة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم عمرة رمضان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية على رأس أولوياتنا”.