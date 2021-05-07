الإطاحة بوافديْن تورطا في تهريب «‎التبغ» عبر صهريج شاحنة نقل بجدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة، القبض على وافدين بعد تهريبهما مادة التبغ الغير مصرح لها بدخول المملكة عبر صهريج شاحنة نقل تعود ملكيتها لمواطن.
وقد تبين أن الوافدين من الجنسية الباكستانية في العقدين الخامس والرابع من عمرهما، كما عثر بحوزتهما على 107.310 علبة سجائر، و330 قطران خام.
وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما، وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيدا لاحالتهما لفرع النيابة العامة.
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