شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بوافديْن تورطا في تهريب «‎التبغ» عبر صهريج شاحنة نقل بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت الأجهزة الأمنية ‏ب‎محافظة جدة، القبض على وافدين بعد تهريبهما مادة ‎التبغ الغير مصرح لها بدخول ‎المملكة عبر صهريج شاحنة نقل تعود ملكيتها لمواطن.

وقد تبين أن الوافدين من الجنسية ‎الباكستانية في العقدين الخامس والرابع من عمرهما، كما عثر بحوزتهما على 107.310 علبة ‎سجائر، و330 قطران خام.

وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما، وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيدا لاحالتهما لفرع النيابة العامة.