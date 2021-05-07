إسرائيل: المحادثات السعودية الإيرانية تغيير لقواعد اللعبة في المنطقة 

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أمس الخميس، دراسة أكد فيها أن المحادثات الإيرانية السعودية تشكل تطورا جديدا في العلاقات بين الدولتين، منذ القطيعة بينهما في العام 2016، وذلك بسبب تغيير الإدارة الأمريكية في واشنطن.

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وادعى المركز الإسرائيلي أن وجود إدارة أمريكية جديدة في واشنطن، شجع السعودية على إجراء تعديلات في سياستها الخارجية، بدأتها بمصالحة قطر، ثم عرض وقف إطلاق النار مع جماعة "أنصار الله (الحوثيين) في اليمن ومؤخرا، بدء حوار مع إيران.

وعزى المركز التابع لجامعة تل أبيب بدء تلك المحادثات إلى إجراء الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حوارا مع إيران بشأن برنامجها النووي، وهو ما يجري الآن في فيينا من مباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أن التقارب السعودي الإيراني يعني اختراق الجبهة المناهضة لإيران، والتي لطالما عمدت إسرائيل على توطيدها وتقوية أركانها.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول في الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، إجراء بلاده محادثات مع إيران، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز"، عن السفير رائد كريملي، رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السعودية، قوله إن "المحادثات مع إيران تهدف لبحث تخفيف التوتر بالمنطقة".

وأضاف الدبلوماسي السعودي أنه "من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة، معربا عن أمله في نجاح المحادثات".

وكانت وسائل إعلام غربية، قد أفادت في وقت سابق، بأن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحميدان، ووفدا إيرانيا يضم مسؤولين مفوضين، اجتمعا في بغداد، مطلع نيسان/أبريل الماضي.

بينما أثنى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة عبر قناة "روتانا السعودية"، على إيران واعتبرها "دولة جارة، وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة جدية ومميزة مع إيران".

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بتغيير لهجة المملكة العربية السعودية تجاه الجمهورية الإيرانية، مؤكدة أنه يمكن للسعودية وإيران الدخول في فصل جديد من التعاون والحوار لتحقيق السلام والاستقرار من خلال التغلب على الخلافات.