قيادي في "النهضة" التونسية: قيس سعيد يعتبر السياسة حربا مفتوحة

دبي - محمود عبدالرازق - واتهم عبد السلام في منشور عبر حسابه على فيسبوك، رئيس البلاد بـ''الإصرار على التمادي في معركة الصلاحيات، ومبارزة النص بالنص، والفصل بالفصل بلا نهاية"، على حد تعبيره.

وتابع السياسي التونسي ''هذا يعني أننا سنبقى نتجادل ونتزاحم إلى أمد بعيد، ومن دون الوصول الى حل حول القوانين والدستور والصلاحيات والآجال والتواريخ".

وأضاف ''سيادة الرئيس، سامحه الله، يعتبر السياسة ساحة حرب مفتوحة تقوم على ثنائية النصر أو الشهادة أي إما قاتل أو مقتول ونحن نراها تقوم على فن التوافق والتسويات العقلانية، إذا أريد لها أن تبتعد عن آفة التوحش والمبارزة بالعضلات".

وتابع قائلا: ''سيدي الرئيس، لك كل ما تريده وتشتهيه نفسك من السلط والصلاحيات وما نطق به الدستور ولم ينطق، وربي يعينك. المهم دعنا نصوم عن هذا الجدل العقيم، في شهر الصيام، علنا نخرج من هذه الدوامة الجنونية، ولنصوب الجهود والطاقات نحو معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الأزمة الصحية التي تتهدد حياة الناس وأقواتهم".

وتساءل القيادي بحركة النهضة، ''هل ينفع التونسيين في شيء أن نتلاسن حول: من أكل الدستور؟ هل هو الحمار أم البغال؟ وهل الآماد الزمنية قاهرة أو مقهورة؟ الدساتير مهمة في تنظيم حياة البشر وتصريف شؤون السلطة وأحوال العمران، ولكنها لن تطعمنا أو تكسونا".

واختتم رفيق عبد السلام منشوره، بقوله "لنترك خبراء القانون وأهل الاختصاص يتجادلون ويتحاورون فيما بينهم حول المحكمة الدستورية وتأويل النصوص وقراءة الفصول، وندع الحكومة تعمل على القيام بواجباتها في تحسين معاش الناس وتدبير أقواتهم وقبل ذلك وبعده حماية الأرواح البشرية التي يتهددها هذا الوباء اللعين''.