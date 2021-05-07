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ولي العهد السعودي يؤدي صلاة الميت مع جموع المصلين في المسجد الحرام... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأدى الصلاة إلى جانب ولي العهد نائب أمير منطقة الرياض نجل الفقيدة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد، على والدة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

وتقبل ولي العهد ونائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وقال الديوان الملكي، في بيان له، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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