الحرارة تصل إلى 42... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الغد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيان لها، إن طقس الغد يشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وترتفع درجات الحرارة على القاهرة بحوالي 5 درجات عن درجة الحرارة اليوم، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

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وأضافت الأرصاد أن الحرارة ترتفع غدا، في الوجه البحري 4 درجات عن درجة الحرارة اليوم الجمعة، وتظل الحرارة مرتفعة الأحد ثم تعاود الانخفاض ضمن حالة الطقس يوم الاثنين.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه سيسود غدا، السبت، طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ويكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ويتحول الطقس خلال ساعات الليل ليصبح معتدلاً على جميع الأنحاء.

وأشار خبراء الهيئة إلى وجود نشاط للرياح ضمن حالة الطقس غدا، على مناطق من جنوب البلاد وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال على غرب البلاد، وتوجد فرصة لسقوط أمطار على السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتصل سرعة الرياح إلى 23 عقدة على السواحل الشمالية الغربية.