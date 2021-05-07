تجاوز إنتاجها 9.5 مليون في اليوم... الجزائر تحضر لتصدير الكمامات والأكسجين إلى دول أجنبية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت المديرة الفرعية للإنتاج والتطوير الصناعي الجزائري، أسماء عظيمي، أن "وزارة التجارة ستحدد كميات الأقنعة الواقية الموجهة للتصدير على أساس دراسة جزء منها ينجزها قطاع الصناعة الصيدلانية"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وقالت عظيمي : "إن تصدير الأقنعة الواقية أصبح ممكنا بعد أن تم رفع منع التصدير المؤقت لبعض المنتجات ذات الصلةبمكافحة انتشار الوباء، موضحة أن العملية ستتم وفق تطور الوضعية الوبائية في الجزائر والحاجيات المحلية".

وبلغ الإنتاج المحلي الجزائري للأقنعة بكل أنواعها، 9.560.000 قناع في اليوم.

© AP Photo / Hassene Dridi

من جانبه، أوضح المستشار التقني لشركة "فيلموبلاست"، التي تعد من المصنعين الكبار الجزائريين للأقنعة الواقية، أن المؤسسة تطمح إلى تصدير إنتاجها الزائد من الأقنعة نحو السوق التونسية، على اعتبار أن فيلموبلاست تعتبر إحدى الموردين الأساسيين للمنتجين التونسيين للأجهزة الطبية لهذه المادة الأولية.

كما كشف عن اتصالات جادة وآفاق مع شركاء في إسبانيا وتنزانيا والسنغال وموريتانيا، هذا البلد الذي يمثل حسبه "بابا نحو أسواق غرب إفريقيا".