3 أعوام على ترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" من ريف حمص.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال الأيام التالية لـ 7 أيار عام 2018، استمرت قوافل المسلحين، بينهم متزعمين عرب وأجانب، بالرحيل عن هذه المنطقة الحيوية، التي تتقاطع عندها الطرق المحورية شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، والتي كانت من بين المناطق الأولى، التي أعلنت العصيان المسلح بالتزامن مع الحرب على سوريا.

وشهد المعبر الواقع قرب جسر مدينة الرستن- 20 كم شمال مدينة حمص- بدء تطبيق اتفاق خروج المسلحين من مدن وبلدات وقرى "الرستن، وتلبيسة، والحولة، وتل دو، وتل ذهب، والدار الكبيرة"، ليتم نقل مسلحي "النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) إلى مناطق سيطرة التنظيم في إدلب، ونقل المسلحين (التركمان) الموالين للقومية التركية، إلى جرابلس حيث انتشار الجيش التركي.

ترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" عن ريف حمص © Sputnik . BASEL CHERTOUH

ترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" عن ريف حمص © Sputnik . BASEL CHERTOUH

ترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" عن ريف حمص © Sputnik . BASEL CHERTOUH

ترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" عن ريف حمص © Sputnik . BASEL CHERTOUH

ترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" عن ريف حمص © Sputnik . BASEL CHERTOUH

ترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" عن ريف حمص © Sputnik . BASEL CHERTOUH

ترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" عن ريف حمص © Sputnik . BASEL CHERTOUH

ترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" عن ريف حمص © Sputnik . BASEL CHERTOUH

ترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" عن ريف حمص © Sputnik . BASEL CHERTOUH 1 / 9 © Sputnik . BASEL CHERTOUH ترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" عن ريف حمص

وشهد يوم 8 أيار من ذلك العام، ترحيل "أمراء جبهة النصرة" من العرب والأجانب مع عائلاتهم بسياراتهم الخاصة، بعد ضمهم إلى قافلة أكبر.

وأشرفت الشرطة العسكرية الروسية على تفاصيل تنفيذ الاتفاق، بالتنسيق مع الجانب السوري، وعلى حماية المعبر المخصص للخروج من الخروقات المحتملة.

وقبل ترحيلهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، سلم المسلحون أعداد كبيرة من الدبابات والمدافع وكميات كبيرة من القذائف الصاروخية بينها صواريخ "تاو" الأمريكية.

وبعد رحيل مئات الحافلات، التي تقل مسلحي المجموعات الإرهابية والموالية لتركيا، بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري، بدأت عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم، ليلي ذلك على الفور عودة مؤسسات الدولة.