ولي العهد السعودي يلتقي قائد الجيش الباكستاني

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وبحث فرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

وفي وقت سابق، اطمأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مارس/آذار الماضي، على الحالة الصحية لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وتمنى الأمير محمد بن سلمان لعمران خان في اتصال هاتفي معه الشفاء العاجل، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

من ناحيته، شكر رئيس وزراء باكستان ولي العهد السعودي، على مشاعره الأخوية الطيبة، كما هنأه على إطلاق مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، كما أشاد عمران خان للأمير محمد بن سلمان بـ"الأثر العظيم للمبادرتين على المنطقة وسكانها".