شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألف شخص يؤدون صلاة "الجمعة الأخيرة" من رمضان بالمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 70 ألف مصلى أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، بالمسجد الأقصى رغم القيود والتشديدات التى فرضتها السلطات الإسرائيلية، وقال المدير العام لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب إنه "رغم إجراءات الاحتلال المشددة، تمكن أبناء شعبنا من الوصول إلى الأقصى قادمين من أراضي الـ48 والضفة الغربية، إضافة إلى أهالي القدس"، بحسب " روسيا اليوم".

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بأعداد كبيرة من عناصرها إلى مدينة القدس وخصوصا في البلدة القديمة، وأغلقت الشوارع المحيطة بها والطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وانتشرت القوات الإسرائيلية منذ الصباح فى مختلف أزقة المدينة، ونشرت الحواجز الحديدية، ودققت في هويات المواطنين الداخلين للمسجد الأقصى والقدس القديمة، واحتجزت عددا منهم.

وعلى الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، منعت القوات الإسرائيلية الدخول بالمطلق لمن لا يحملون تصاريح دخول، بهدف التقليل من أعداد المصلين الواصلين إلى المسجد الأقصى.

كما أغلقت شوارع السلطان سليمان، وأريحا، والسموأل، ونابلس، وصلاح الدين، وعمرو بن العاص، وبدأت إغلاق الطرق عند الساعة السادسة من صباح اليوم، على أن يستمر إلى الساعة السادسة مساء.