شكرا لقرائتكم خبر عن مرور المدينة يضبط قائد مركبة مارس التفحيط على طريق تبوك القديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور ممثلة في مرور منطقة المدينة المنورة، عن ضبط قائد مركبة كان يقود بطريقة متهورة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضح المرور أن قائد المركبة قام بممارسة التفحيط على طريق تبوك القديم، مشيرة إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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