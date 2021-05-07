في مقال بصحيفة عبرية.. سفير الإمارات لدى تل أبيب: أشعر كأني في منزلي

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت السفارة الإماراتية في إسرائيل تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أوضحت من خلالها أن آل خاجة تحدث عن بلاده التي يجمع من فيها ثقافات الشرق والغرب، وتشكل "بوتقة صهر" للثقافات من مختلف أنحاء العالم.

وذكر آل خاجة أنه أمضى شهر إقامته الأول في إسرائيل بين اللقاءات الرسمية وبسطات بيع الفلافل، قائلا للإسرائيليين:

إنكم تمنحون الشخص شعورا كأنه في منزله.

ويؤكد سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، في مقاله المنشور الصحيفة العبرية، أن "الإماراتيين سوف يجعلونهم يشعرون كأنهم في بيوتهم لو زاروا بلاده".

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق تطبيع مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.