مصر... تفعيل جهاز للكشف عن كورونا في أقل من 5 دقائق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "بوابة الأخبار"، عن مصادر في مطار القاهرة الدولي، أفادت باستخدام مصر أحدث جهاز للكشف عن الركاب المصابين بفيروس كورونا، وهو "ID NOW COVID-19 Test"، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت المصادر أنه بدأ تطبيق استخدام الجهاز على الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية نظرا لدخولهم البلاد عن طريق رحلات الترانزيت وليس الطيران المباشر.

ويقوم الجهاز بالكشف عن النتائج الإيجابية في أقل من 5 دقائق، والنتائج السلبية في غضون 13 دقيقة.

يشار إلى أن مصر تتبع خطة احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين، بحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل "PCR" سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

ومن جانبها تقوم شركة الطيران بتحمل تكاليف إجراء التحليل لأي راكب يأتي إلى مصر، وتحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى التغريم ماليًا بألف دولار في حال عدم الالتزام.

وقررت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، تشديد إجراءات مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"، وذلك بتقليص مواعيد عمل المقاهي ودور السينما والمطاعم لتغلق في التاسعة مساء بدلا من الواحدة صباحا، إضافة إلى إغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة ولمدة أسبوعين بدءا من أمس الخميس.

وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أنه تقرر اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين تعديل مواعيد "غلق المحال والمولات والمقاهي ودور السينما وما يماثلها من الساعة 9 مساء"، مضيفا أنه تقرر "حظر الاجتماعات أو المؤتمرات أو الفعاليات الفنية أو الاحتفالات في جميع المنشآت".