بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا التسوية السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان المكتب الإعلامي للكرملين: "تم التطرق إلى الأجندة الدولية مع التركيز على مشكلة التسوية السورية. وأطلع نتنياهو الرئيس الروسي على اتصالات الجانب الإسرائيلي مع ممثلي كييف. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار عن طريق المجالس الأمنية، وكذلك وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد".

وأضاف البيان: "تبادل فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو التهاني بمناسبة الذكرى الـ 76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، ونقل الرئيس الروسي التمنيات بالصحة والعافية إلى الشعب الإسرائيلي وقدامى المحاربين الذين يعيشون هناك، حيث يتم الاحتفال بهذا العيد في إسرائيل أيضا".

وتم التأكيد على أن روسيا وإسرائيل تعارضان بشكل مشترك محاولات مراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية وتمجيد النازية وإنكار الهولوكوست.

بالإضافة إلى ذلك، تم النظر في بعض قضايا الساعة للتعاون الثنائي. وأضاف البيان: أعرب الجانبان عن الاستعداد لتكثيف التفاعل التجاري والاقتصادي وعقد اجتماع دوري للجنة الحكومية الدولية قريبا.