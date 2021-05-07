أردوغان: بدأنا حقبة جديدة مع مصر ونسعى لاستعادة اتحادنا التاريخي معها

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوسائل الإعلام التركية، جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، حيث تطرق إلى جهود تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر.

وقال أردوغان إن "هناك روابط تاريخية مع مصر علينا المحافظة عليها".

وأضاف أن "المفاوضات في البداية كانت مع أجهزة الاستخبارات ثم الخارجية وسنواصل الطريق".

وأكد الرئيس التركي أن "بلاده بدأت حقبة جديدة وتسعى جاهدة لاستعادة اتحادها التاريخي مع الشعب المصري".

وتابع "موقفنا من الشعب المصري إيجابي للغاية وهناك علاقة تاريخية بين الشعب المصري والأمة التركية".

واختتمت، أمس الخميس، وبعد يومين من المداولات، المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.

وأعلنت مصر في بيان أن "المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".

وسيقوم الجانبان بحسب البيان، بـ"تقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة".