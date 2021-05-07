اخبار الخليج

وكالة: مسؤول في الخارجية السعودية يؤكد إجراء محادثات مع إيران

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "رويترز"، عن السفير رائد كريملي، رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية ، قوله إن "المحادثات مع إيران تهدف لبحث تخفيف التوتر بالمنطقة".

© REUTERS / Leonhard Foeger

وأضاف الدبلوماسي السعودي أنه "من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة، معربا عن أمله في نجاح المحادثات".

وكانت وسائل إعلام غربية، قد أفادت في وقت سابق، بأن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحميدان، ووفدا إيرانيا يضم مسؤولين مفوضين، اجتمعا في بغداد، مطلع نيسان/أبريل الماضي.

بينما أثنى الأمير ، في مقابلة عبر قناة "روتانا السعودية"، على إيران واعتبرها "دولة جارة، وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة جدية ومميزة مع إيران".

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بتغيير لهجة المملكة العربية السعودية تجاه الجمهورية الإيرانية، مؤكدة أنه يمكن للسعودية وإيران الدخول في فصل جديد من التعاون والحوار لتحقيق السلام والاستقرار من خلال التغلب على الخلافات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا