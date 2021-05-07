الحكومة المصرية تكشف حقيقة وجود تصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من صور تتضمن تصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية، لا أساس له من الصحة.

وقال المركز في بيان له، نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري، عبر موقع "فيسبوك"، إنه بالتواصل مع وزارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن تلك الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة، مشددة على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر بقي كما هو دون تغيير.

وأشارت الوزارة إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.