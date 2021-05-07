محلل سياسي تركي: اللقاء بين السيسي وأردوغان غير وارد

دبي - محمود عبدالرازق - واستبعد المحلل، في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن يلتقي الرئيسان المصري والتركي خاصةً وأنه كانت هناك تصريحات سلبية من قبل الرئيس التركي، فلا يمكن أن تكون هناك زيارة ثنائية مرتقبة بين الرئيسين.
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وعقدت مصر وتركيا محادثات في محاولة لإحياء العلاقات بينهما والتفاهم بشأن الصراع في ليبيا وسوريا والأوضاع الأمنية في منطقة شرق البحر المتوسط .
والمحادثات التي عقدت على مدى يومين بقيادة نائبي وزيري الخارجية كانت الجلسة العلنية الأولى على مستوى مرتفع بين البلدين في سنوات بعد خلاف بسبب مواقف متعارضة من الإسلام السياسي ونزاع بشأن السيادة والحقوق في مياه شرق البحر المتوسط.
وقال بيان مشترك: "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".