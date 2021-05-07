العاهل السعودي وولي عهده يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا الفيضانات

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في برقية العزاء"تلقيت نبأ الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".

وخلفت الأمطار الرعدية التي شهدها ولايتي المدية والمسيلة شمالي الجزائر، قبل يومين، خسائر بشرية ومادية كبيرة، شملت 5 ضحايا، حسب بيانات الحماية المدنية.

وجاء في بيان الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن عمليات البحث عن مفقودين وسط الأوحال، في بلدية بني سليمان بولاية المدية (شمالي الجزائر)، أسفرت عن "انتشال أربع جثث، بالإضافة إلى خسائر مادية وحيوانية معتبرة".

كما تم انتشال جثة طفلة جرفتها مياه واد مقرة، بولاية المسيلة، لترتفع الحصيلة الأولية إلى خمس ضحايا.