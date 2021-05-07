تونس تفرض إغلاقا شاملا لمواجهة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / -

وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، قال هشام المشيشي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في قصر الحكومة بالقصبة إنه " تم فرض حجر صحي شامل بكافة أنحاء البلاد بداية من 9 إلى 16 مايو/أيار للحد من انتشار فيروس كورونا ".

كما تقرر فرض حظر تجول من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا ومنع التنقل بين المدن ماعدا الحالات الطارئة والمرخص لها، فضلا عن منع جميع التجمعات والاحتفالات وتعليق الذهاب لدور العبادة وغلق الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية الكبرى إلى جانب مواصلة العمل بالحجر الصحي الإجباري بالنسبة للوافدين من الخارج.

وشدد المشيشي، على ضرورة احترام البرتوكول الصحي والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحد من انتشار الفيروس.

يشار إلى أن تونس سجلت 86 حالة وفاة و1410 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وفق ما أعلنته وزارة الصحة.