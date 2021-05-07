شكرا لقرائتكم خبر عن يحمل فى قلبه الذهب لأحفاده.. ولى عهد دبى رضيعا مع جده فى صورة منذ 38 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أعز من الولد.. ولد الولد"، كلمات بسيطة تعبر عن حالة الحب الكبيرة التى يعيشها الأجداد تجاه أحفادهم لدرجة أن مقدار حبهم للأحفاد تفوق حبهم لأبنائهم، فالجد هو الذى يحمل فى قلبه الذهب لأحفاده.



ولى عهد دبى مع جده الراحل

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، ظهر فى صورة نشرها حساب "جروب فزاع" المهتم بشئون وأخبار ولى العهد، عبر موقع "إنستجرام"، وهو رضيعًا فى مرحلة طفولته الأولى، يحمله على يده الجد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم إمارة دبى الأسبق، ويعود تاريخ هذه الصورة للنصف الأول من ثمانينيات القرن الماضى، حيث يبدو أن صورة ولى العهد فى مراحل تكوينه الأولى بناءً على ميلاده يوم 14 نوفمبر عام 1982.

وعلق حساب "جروب فزاع" على صورة ولى العهد مع جده الراحل، بالقول: "الجد هو الذى يحمل فى قلبه الذهب، طفولة سيدى سمو الشيخ حمدان بن محمد، مع جده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم".





وسبق وكشف الشيخ حمدان، فى وقت سابق من العام الحالى، عن صور له خلال فترة الطفولة والدراسة، التى جمعته مع شقيقيه مكتوم بن محمد بن راشد، والشيخ الراحل راشد بن محمد، وصور أخرى مع أصدقاء الدراسة، ونشر ولى عهد دبى، الصور عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، صحبها بتعليق: "الأيام الخوالى".

ويعد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، الذى ولد يوم 14 نوفمبر 1982، هو الابن الثانى للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وأمه هى الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

تتلمذ ولى عهد دبى، على يدى والده، حيث استقى منه أسس مميزات القائد والرؤية الاستراتيجية، كما أنه يصطحبه فى معظم جولاته وزياراته ولقاءاته الخاصة والرسمية على المستويين المحلى والخارجى، كما تلقى دراسته الثانوية فى مدرسة راشد الخاصة للبنين فى دبى، ثم سافر إلى بريطانيا حيث درس فى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 2001، وإضافة إلى دراسته العسكرية حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة فى كلية لندن للاقتصاد وكلية دبى للإدارة الحكومية.