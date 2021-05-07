إبطال مفعول 4 عبوات ناسفة محلية الصنع فى محافظة صلاح الدين بالعراق

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين العراقية ، اليوم الجمعة، إبطال مفعول 4 عبوات ناسفة محلية الصنع في منطقة جلام قضاء سامراء.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قسم مكافحة المتفجرات في صلاح الدين وخلال حملة تفتيش واسعة في المحافظة ، تمكن من إبطال مفعول 4 عبوات ناسفة محلية الصنع كانت تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة جلام قضاء سامراء وتمت المعالجة بدون وقوع أي حادث".