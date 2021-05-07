شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تجهز 3655 مسجدا لصلاة عيد الفطر فى منطقة عسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، تجهيز الجوامع والمساجد الإضافية المساندة للجوامع والمصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، ليصل مجموعها 3655 بجميع محافظات ومراكز المنطقة، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.



وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أحمد بن عبدالله الخيرى، إن اعتماد هذه المساجد والمصليات الإضافية يأتى إنفاذا لتعليمات الوزارة للتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات للحد من التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع انتشار فايروس كورونا، ومراعاة كل وسائل السلامة فيها.



وأوضح أن الفرع أتاح الفرص التطوعية من قبل إدارة وحدة العمل التطوعى للراغبين بالعمل التطوعى، وذلك للإسهام فى تطبيق الإجراءات وتنظيم دخول وخروج المصلين.