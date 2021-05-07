شكرا لقرائتكم خبر عن قاصدو المسجد النبوى يؤدون آخر صلاة جمعة فى رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى قاصدى المسجد النبوى، اليوم، آخر صلاة جمعة فى شهر رمضان المبارك فى أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان، شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.



ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى نقاط فرز للتأكد من أهلية المصلين وحصولهم على المتطلبات اللازمة.