شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفرض إغلاقا شاملا لمدة أسبوع للحد من تفشي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تونس، الجمعة، فرض إغلاق شامل لمدة أسبوع، في الفترة بين الأحد 9 مايو والسبت 16 مايو الجاري، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وخلال ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة، دعا رئيس الوزراء هشام المشيشي إلى الالتزام بهذا القرار وبعدم تبادل الزيارات خلال عيد الفطر.

وأكد المشيشي أن "الوضع الصحي حرج"، مشددا على ضرورة الوعي بخطورة هذا الوضع.

وأضاف أن "أزمة كورونا ليست أرقاما لأعداد الإصابات والوفيات والتحاليل فقط، بل هي قصص معاناة".